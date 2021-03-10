回娘家！在美下市中國電信 回陸股上市

中概股掀起回娘家的浪潮，在美下市的中國電信週二 (9 日) 公告，該公司擬申請 A 股發行並在上海證券交易所主板上市。

美國國防部去年列出一份解放軍相關企業的黑名單，去年 12 月 31 日紐約證券交易所宣布，對中國移動、中國電信和中國聯通 (香港) 的美國存託股 (ADS) 啟動下市程序，這些中國企業於 2021 年 1 月 11 日前下市。

中國電信週二 (9 日) 宣布回歸陸股上市，該公司將在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下，中國電信最多公開發行 A 股數量不超過 120.93 億股，占發行後已發行總股本最多 13%，每股 A 股面值人民幣 1.00 元。

中國電信稱，該公司可授權主承銷商在符合法律 法規及監管要求的前提下行使超額配售選擇權，超額發售不超過本次發行 A 股股數 (超額配售選擇權行使前) 15% 的 A 股股份。

上述決議案已於 2021 年 3 月 9 日經董事會審議通過，將提請股東於特別股東大會、內資股類別股東會議和 H 股類別股東會議審議批准。

中國電信目前只在港股上市，同業中國聯通 2002 年已於 A 股上市，中國移動尚未在 A 股掛牌。