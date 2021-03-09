普鴻去年每股賺4.09元 擬配息3.5元創新高 殖利率6.93%

普鴻資訊 (6590-TW) 今 (9) 日通過去年財報，去年稅後純益 8015 萬元，年增 79%，每股純益 4.09 元；董事會並通過擬配息 3.5 元，寫歷年新高，配息率 85.5%，若以今日收盤價 50.5 元計算，殖利率高達 6.93%。



普鴻去年第四季營收 1.09 億元，季減 2.67%，年減 17.42%，毛利率 52.07%，季增 12.07 個百分點，年增 5.67 個百分點，營益率 31.96%，季增 13.4 個百分點，年增 7.86 個百分點；稅後純益 2592 萬元，季增 47.36%，年增 4.17%，每股純益 1.42 元。

普鴻去年營收 4.08 億元，年增 1.8%，毛利率 46.74%，年增 9.29 個百分點，營益率 23.14%，年增 9.33 個百分點；稅後純益 8015 萬元，年增 79.05%，每股純益 4.09 元。

普鴻表示，去年獲利表現成長主要動能來自支付應用、資安產品，及子公司捷智商訊監理科技產品市佔率提升，由於新客戶數量快速增加，使公司營運更具經濟規模，同時帶動毛利率成長，並預期今年營收成長主要動能，將來自銀行核心系統數位轉型。

展望後市，普鴻表示，將持續加速自有支付應用及資安產品的研發計畫，透過微服務等新架構，建立擴充性高及彈性大的產品及服務。