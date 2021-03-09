特斯拉蔚來小鵬開盤暴漲！中國2月電動汽車銷售激增

由於中國 2 月電動汽車銷售激增，週二 (9 日) 特斯拉、蔚來、小鵬、和理想等電動汽車股開盤應聲暴漲！

中國乘用車市場信息聯席會公布週二 (9 日) 最新數據，電動汽車在內的新能源汽車的零售銷量在 2 月份增至 97,000 輛，與去年同期相比，增長了 7 倍多。

特斯拉上月銷售了 18,318 輛陸製 Model 3 和 Model Y 車型。投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，與 1 月相比特斯拉銷售成長 18%，將帶動特斯拉在中國的銷售 3 月走強。

同時，《路透社》週二報導，理想、蔚來和小鵬有意最快今年在香港 IPO 上市。

利多消息交錯下，台北時間週二晚間 10 時 40 分許，特斯拉 (TSLA-US) 開盤應聲大漲 6.87%，暫報每股 601.68 美元，理想汽車 (LI-US) 開盤暴漲 8.30%，蔚來汽車 (NIO-US) 大漲 5.99%，小鵬汽車 (XPEV-US) 開盤暴漲 7.39%。

據報導，理想、蔚來和小鵬計劃將其擴大後的股本中，至少有 5% 在港發售，此次發行估計將籌資約 50 億美元。

消息人士透露，理想、蔚來和小鵬汽車近期和投資顧問就上市事宜進行了討論，研究最早在年中赴港上市。

消息人士亦提到，由於理想及小鵬汽車在去年年中才在美國上市，因此很可能會在香港申請雙重上市。此外，小鵬更考慮在上海科創板的進行第三次上市。

由於汽車業務是高度資本密集型的產業，需要大量現金儲備來擴展其產品和服務產品並尋求創新，因此赴港 IPO 成為這些中國電動車企業最直接且關鍵的策略之一。