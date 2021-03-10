對抗科技巨頭 拜登反壟斷團隊料再添一大將

美國總統拜登對抗科技巨頭的團隊逐漸成形，繼延攬主張分拆科技巨頭的台裔法學教授吳修銘 (Tim Wu) 為科技與競爭政策特別助理之後，傳出將任命反壟斷法學者 Lina Khan 進入聯邦貿易委員會 (FTC)。

Khan 是哥倫比亞大學法學教授，長期對科技巨頭直言不諱，最為人所知的可能是在 2017 年撰文直批現行法律不足以對抗亞馬遜等網路平台的商業模式，導致反競爭結果。

去年 10 月，眾議院反壟斷小組幕僚撰寫一份報告，主張亞馬遜、蘋果、臉書和 Google 把持著巨大且持久的市場權力，打壓創新、限縮消費者選擇，並且削弱民主，而 Khan 正是撰文者之一。

拜登上周五任命哥倫比亞大學法學教授吳修銘加入國家經濟委員會 (NEC)，如今傳出 Khan 的人事案，凸顯拜登政府有意對付科技業權力過大的情形。吳修銘可透過政策建言影響科技巨頭的商業行為；Khan 則可能推動 FTC 繼續川普時代對亞馬遜的調查。

FTC 有五名成員，民主黨掌握三席。目前白宮未任命 FTC 主席人選，負責司法部反壟斷部門的人選也未定。Khan 和白宮皆未對此人事案置評。