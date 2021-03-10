〈紐約匯市〉葉倫淡化通膨疑慮令殖利率止穩 美元拉回 澳幣、英鎊攀升  

由於美國公債殖利率下滑，美元周二 (9 日) 從前日的三個半月高點回跌，澳幣、英鎊等高風險貨幣為之一振。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.46% 至 91.95，亞洲盤一度觸及三個半月高點 92.506。

10 年期美債殖利率報 1.544%，從上周五的一年高點 1.62% 下滑。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「美國財長葉倫發表一些言論安撫市場、淡化通膨失控的前景後，美債殖利率回吐部分漲幅。」

葉倫周一表示，總統拜登 1.9 兆美元刺激計畫將帶動美國經濟「非常強勁」復甦，如果經濟過熱，有工具可以因應通膨失控。

美國財政部本周預定標售總額 1200 億美元的 3 年、10 年和 30 年期公債。由於上周的 7 年期公債標售需求疲弱、利率飆升，投資人關注殖利率的變動。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「我不認為這輪波動已經結束，還要看看一些後續發展。」

美國將分別在周三和周五公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI)，也是關注通膨前景的投資人留意的數據。

經濟合作發展組織 (OECD) 周二上修經濟預測，理由是隨著疫苗加速接種、美國推出財政刺激，全球經濟前景好轉。

歐元升值 0.47% 至 1.19 美元，日圓回升 0.3% 至 108.52 日圓，盤中一度貶破 109。

大宗商品貨幣回升，澳幣兌美元升值 0.9% 至 0.7718 美元，紐元兌美元升值 0.65% 至 0.7174 美元。

英鎊攀高，英鎊兌美元升值 0.6%、突破 1.39 美元，英鎊兌歐元觸及兩周高點，報 0.8551 英鎊。英國央行 (BOE) 總裁貝利對英國經濟前景謹慎樂觀，並預測通膨不會大幅躍升。

比特幣保持上漲，紐約尾盤小漲 3.3% 至 54206 美元，與 2 月 21 日寫下的 58354.14 美元歷史高點拉近距離。

截至周三 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格：