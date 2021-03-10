助中企高薪挖角台灣半導體研發人才 智鈊、芯道負責人交保

智鈊、芯道公司涉協助中企，以原年薪 2 倍以上，重金挖角數百名台灣半導體研發人才，並在台私設大型研發中心，新北地檢署昨 (9) 日大動作搜索約談 19 人到案，檢方複訊後，芯道黃姓負責人以 20 萬元交保，智鈊顏姓負責人、大陸新設公司曹姓副董事長各以 10 萬元交保。

根據檢調調查，中國 IC 設計公司跨足開發 AI 晶片，透過共同投資新創公司方式，與國內 IC 設計公司前研發人員合作，由國內研發人員出任大陸新設公司董事長，再拉攏前任職公司的舊屬加入，組成挖角團隊。

檢調指出，這個團隊在台灣私設大型研發中心，祭出原年薪 2 倍以上的高薪，挖角具高超研發能力的人才，同時於人力銀行公開徵才，3 年來已挖走數百名專業人才，嚴重威脅我國半導體產業發展。

新北地檢署檢察官昨天指揮新北市調查處搜索智鈊、芯道公司等 7 處處所，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物，認定被告顏姓、黃姓、吳姓、曹姓等人涉嫌違反兩岸人民關係條例。

檢方複訊後，智鈊顏姓負責人、大陸新設公司曹姓副董事長分別以 10 萬元交保，芯道黃姓負責人 20 萬元交保，大陸新設公司吳姓董座今天才會接受複訊。

檢方表示，依據經濟部公告，大陸地區營業事業、半導體業者、法人、人民不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司；非經主管機關投審會許可，並在台設立分公司或辦事處，不得從事業務活動。高科技人才及技術保護已成為國家經濟政策重要議題，檢調將加強偵辦相關案件，確保高科技產業發展，維持台灣競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。