春節循例加價 我國2月CPI年增率1.37%寫1年來新高

主計總處今 (9) 日公布 2 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 1.37%，創去年 2 月以來新高，主計總處說明，主要是因春節與去年落點不同，春節循例加價的服務類約影響總指數較去年同期上漲 0.70 個百分點；前 2 月 CPI 平均年增 0.59%。

2 月消費者物價若扣除蔬菜水果及能源後 (即核心 CPI) 漲 1.63%，若再扣除春節循例加價服務類，則漲幅約為 0.9%。

主計總處認為，以 1-2 月物價平均值來看較能排除春節所在月份不同干擾，其中，以衣著類因部分成衣價格優惠減少，漲 1.80% 最多；交通及通訊類受機票價格上漲影響，也漲 0.88%；食物類在蔬菜、蛋類及肉類價格上漲，與水果價跌交互影響下，漲 0.81%；雜項類受金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲，漲 0.70%；娛樂服務受疫情影響，業者調降旅館住宿費，跌 1.22%；而前 2 月核心 CPI 漲 0.84%。

若就 2 月單月來看，由於部分服務費用 (保母費及國內旅遊團費等) 受春節所在月份不同影響，使 7 大類中的雜項類年漲最多達 2.84%，其中，個人服務和理容服務費因春節循例加價，分別上漲 25.40%、2.89%，而金飾及珠寶等個人隨身用品價格也上漲 1.84%。

其次為交通及通訊類漲 2.31%，主因機票價格上漲 23.41%，惟通訊設備價格下跌 6.46%，抵銷部分漲幅。

而教養娛樂類漲 1.88%，也反映春節所在月份不同，旅館住宿費和國內旅遊團費比較基數較低所致。

食物類僅漲 0.40%，反映蛋類、肉類價格分別上漲 4.89%、3.99%，惟水果價格下跌 4.21%，抵銷部分漲幅。

觀察鄰近國家 (地區) 物價，1 月日本 CPI 年跌 0.6%，中國跌 0.3%，新加坡漲 0.2%，南韓漲 0.6%，香港漲 1.9%；而前 2 月南韓 CPI 年漲 0.9%。