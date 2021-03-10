〈大樹展望〉擴大社區型門市 2025年前全台總店數上看逾千家

連鎖通路藥局大樹 (6469-TW) 表示，目前全台門市約有 500 家，近期開始調整門市策略，從過去中大型為主，積極轉往拓展社區型門市，預計 2025 年前全台總店數可達 1000 家，每年營運維持穩定成長。

大樹表示，除旗下自營門市外，加盟式門市也有超過 60 家，目前全台總店數約 500 家，過去主要布局的中大型門市，未來展店速度較往年保守，預計 5 年內再展 100 家，並以社區型門市為展店重心，由於店面坪數相對小，且容易提升客戶黏著度，預計 5 年內新增 200 家。

大樹除持續擴展門市版圖外，部分門市也規劃成線上取貨點。線上電商 APP 目前提供 85 項生理數據、8 項量測項目無感自動上傳，去年佔整體營收比重約 4%，營收約 3 億元，預期今年將擴大電商營運成長。

大樹表示，由於合作的供應商商品達 500-1000 件，加上店數不斷成長，為滿足線上、線下營運需求，以及降低成本，並未自建倉儲，而是與物流業者合作、擴大倉庫容量。

法人認為，大樹短期目標 2022 年前將開設 50 家門市，為今、明年營運主要動能，年營收有望達到百億元規模。