台股甩尾險守5日線 三大法人賣超51.85億元 外資連5賣累計提款逾千億

美股那指周二大漲 3.7%、費半強彈逾 6%，晶圓雙雄 ADR 同步回神，帶動台股今 (10) 日早盤一度漲逾百點，企圖反攻萬六，但在多空拉鋸下，台積電 600 元得而復失，指數尾盤拉高翻紅，上漲 58 點，以 15911 點作收，重返 5 日線，不過，三大法人仍賣超 51.85 億元，外資已連 5 賣，累計賣超破千億。

台股成交值萎縮至 2600 億元。觀察籌碼面，外資今天再砍 38.11 億元，為連續五個交易日賣超，累計提款金額高達 1025 億元；投信今天持續加碼買超 8.18 億元，與外資對作；自營商則賣超 21.83 億元。三大法人合計賣超 51.85 億元。

台積電今日回穩，開盤即站回 600 元大關，達 601 元，隨著部分賣壓出籠，股價壓回在平盤附近遊走，不過，就在終場前最後一盤，湧入大量買單，強勢翻紅收 597 元；聯電一度漲至 47.35 元，終場漲幅收斂收 46.55 元。

電子權值股漲跌互見，聯發科、大立光賣壓沉重，終場分別下跌 1.7%、2.5%；國巨、華碩等也在盤下震盪；台達電 2 月營收繳佳績，創歷年同月新高，激勵股價一度漲逾 1%；矽力 - KY 營運獲外資看好，今日股價直奔漲停 2480 元。

傳產族群仍是撐盤要角，台塑、南亞今日領軍上漲逾 1%，台達化、台聚、華夏等漲勢也相當強勁；國內成衣雙雄儒鴻、聚陽也有 3%、5% 以上的漲幅。昨日獲得內外資法人聯手敲進的金融股，今日仍在盤面上表現，金控雙雄軍小漲 0.56%，玉山金漲逾 1%。

為反映成本，市場傳出鋁質電容器廠凱美啟動第二波調漲，針對中型合約客戶、代理商調漲鋁電價格約 6%，4/1 起適用，凱美今日股價應聲飆上漲停，收 121.5 元。被動元件雙雄開高走低，華新科跌 1.4%，國巨小跌 0.2%，聚鼎、禾伸堂、立隆電吸引資金進駐，漲勢不俗。

法人指出，拜登政府提出的 1.9 兆美元財政刺激計畫於參議院闖關成功後，送交眾議院表決，預計拜登 3 月 14 日前將簽署立法，但在無風險利率持續走升下，短期科技類股資金流出的承壓狀況恐難以緩解，預料短期台股也將於月線上下震盪。