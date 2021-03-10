傳蘋果計畫上半年削減iPhone 12 mini產量 大砍逾7成

據《日經亞洲》引述供應鏈消息，蘋果 (AAPL-US) 正在削減今年上半年 iPhone 12 mini 的計畫產量，削減減幅可能超過 70%，這是蘋果在去年年底所制定廣泛調整的一部分。

知情人士指出，與去年 12 月份的計畫相比，這家美國科技巨頭正在對所有 iPhone 的產量進行削減，整體幅度大約為 20% 左右，其中減幅最大的，是 iPhone 12 mini，這是蘋果當前售價最低、以便宜為訴求的 5G 手機。

Ookla 及研究公司 M Science 此前公布數據顯示，截至今年 1 月，iPhone 12 Pro Max 為美國最受歡迎的 5G 手機，緊隨其後為 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro，iPhone 12 mini 僅占美國 iPhone 總銷量的 5%。

去年年底蘋果對供應商表示，要確保在 2021 年前 6 個月中，為多達 9600 萬支 iPhone 提供零件，其中包括全部 iPhone 12 系列。除了 iPhone 12 系列之外，這一數字還包括 iPhone 11 和 iPhone SE 等較早機型。

蘋果拒絕對此報導發表評論。

在全球晶片缺貨的情況下，傳蘋果先前一度告訴部分供應商，今年上半年需要超過 1 億支的 iPhone 零組件，但如今蘋果已將目標產能調降至 7500 萬支左右，僅略高於出年同期 iPhone 的出貨量。

消息人士說，蘋果對供應商表示，他們仍計畫今年生產 2.3 億支 iPhone，相當於年增超過 11%。

多位消息人士表示，本次調降產量最大的是 5.4 吋螢幕的 iPhone 12 mini，因為這一機型需求下降最大。依最保守估計，今年上半年蘋果計畫將 iPhone 12 mini 的產量削減 70% 以上，有些供應商甚至將完全停產零件。部分 iPhone 12 mini 的零組件，已經直接被分給 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。