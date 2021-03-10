〈央行報告搶先看〉美債殖利率攀 楊金龍：代表經濟前景改善、美元將止跌

台灣央行總裁楊金龍將於明 (11) 早赴立院進行中央銀行業務報告，在書面報告中指出，近期美國公債殖利率上揚，是反映美國經濟前景改善，進而帶動美元指數止跌回穩，而國內因資金充沛且通膨展望溫和，台債殖利率相對持穩。

楊金龍說明，美國公債殖利率的變動牽動全球股市、債市和匯市表現，例如，今年以來，市場對美國經濟前景轉趨樂觀，帶動 10 年期美國公債殖利率自去年底 0.91% 逐步上揚，至 3 月 8 日達 1.59%，接近疫情爆發前水準。

受美國公債殖利率攀升影響，近期全球股市出現修正，而美元指數也受此激勵，由去年底的 89.94，回升至 3 月 8 日的 92.31，升值幅度達 2.6%。

不過，楊金龍也指出，儘管國內 10 年期指標公債殖利率隨美債殖利率走高，但因國內資金充沛，且通膨展望溫和，10 年期指標公債殖利率升幅不若美債，至 3 月 8 日為 0.4388%，台債殖利率相對持穩。

另一方面，除了主計總處和各大智庫已陸續上修今年我國經濟成長率 (GDP)，楊金龍也表態看好今年國內景氣升溫，經濟成長率將高於去年，且在原油、穀物等原物料價格回升下，將使國內物價較去年回升。

不過，楊金龍提醒，全球經濟雖可望恢復成長，惟仍面臨四大風險，包括 (1) 疫苗普遍接種前，疫情仍可能失控、(2) 疫情導致既有的經濟金融脆弱性惡化、(3) 金融情勢可能因市場避險情緒升溫驟然緊縮，以及 (4) 全球經貿政策不確定性仍高等。