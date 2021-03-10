聯發科2月營收325.53億元 創歷年同期新高 3月拚歷史次高

聯發科 (2454-TW) 今日公布 2 月營收 325.53 億元，月減 7.87%，年增 78.66%，累計前 2 月營收 678.86 億元，年增 78.47%；受惠 5G 晶片出貨暢旺，加上物聯網平台成長，聯發科 2 月營收站穩 300 億元大關，3 月可望續強，挑戰歷史次高。

依據聯發科財測，以美元兌新台幣 1 比 27.9 元計算，第一季營收估達 964-1041 億元，季增 0-8%，年增 58-71%，累計前 2 月營收已近 679 億元，依財測高標推算，聯發科 3 月營收可達 362 億元，挑戰改寫歷史次高。

聯發科首季行動運算平台、成長型產品業績皆會較去年同期大幅成長，尤其行動運算平台受惠 5G 手機放量，以及在 4G 手機與 Chromebook 市占率提升，業績估可較去年同期成長一倍以上。

外資看好，聯發科前年推出的天璣 1000 系列已獲各家品牌廠大力採用，新款旗艦晶片天璣 1100/1200 也可望複製該模式，蠶食高通在高階市場的市占率，有助產品組合更優化，長期毛利率上看 45-47%。

外資預估，聯發科今年營收將衝破 4000 億元，且受惠高階手機晶片貢獻，產品組合將大幅優化，將首度挑戰賺五個股本，續創歷史新高。