高爾夫球具廠大田1月獲利暴增2.56倍 EPS 1.37元

球頭廠大田精密 (8924-TW) 1 月營收，達 5.35 億元，創 60 個月來新高，月增 12.58%，年增 52.56%，大田今 (10) 日公布 1 月自結，稅後純益為 1.14 億元，年增 2.56 倍，每股純益達 1.37 元。

歷年第四季及翌年第一季為高爾夫市場傳統旺季，隨著疫情因疫苗完成開發及施打而趨穩，市場需求復甦，大田目前手中訂單仍滿，市場估，大田首季訂單量，將較去年同期成長 4-5 成。

大田主管認為，今年 1 月以來訂單暴增，主要在於品牌業者積極追單，目前江西廠自動化程度加深，可供應快速增加的需求，並維持高毛利率。

大田精密去年稅後純益 5.45 億元，改寫 12 年來新高，每股純益 6.5 元，董事會決議每股擬配 5 元現金股利；大田精密 2020 年營收 39.33 億元，為 5 年新高，毛利率 26.03%，年增 2.83 個百分點，稅後純益 5.45 億元，年增 11.84%，每股純益為 6.5 元。

大田精密的主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。