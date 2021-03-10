王品去年獲利年減1.9% 擬配息4.3元 現金殖利率2.56%

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (10) 日召開董事會通過 2020 年度財務報告，全年稅後純益 3.48 億元，年減 1.9%，每股純益 4.61 元，其中，第四季每股純益 2.09 元，並未再超越去年第三季，也低於法人預期；同時，王品董事會通過，擬配發現金股利 4.3 元，配息率 93%，以今日收盤價 168 元計算，現金殖利率 2.56%。

王品去年合併營收 152.34 億元，年減 6.15%，營業毛利 70.46 億元，年減 2.36%，毛利率 46.25%，年增 1.8 個百分點，營業利益 5.55 億元，年減 8.08%，營業利益率 3.65%，年減 0.07 個百分點。

而王品去年第四季合併營收 43.27 億元，年增 13.83%，營業毛利 21.25 億元，年增 29.8%，毛利率 49.11%，年增 6.04 個百分點，營業利益 2.56 億元，年增 163.9%，營業利益率 5.91%，年增 3.36 個百分點，稅後純益 1.59 億元，年增 183%，每股純益 2.09 元。

王品說明，去年台灣事業群營收 105.2 億元，年增 7.25%，是 6 年來同期新高，營益率較前一年度增加 1.51 個百分點至 6.81%，營運體質調整效益顯現。

不過，中國事業群去年全年營收 47.1 億元，仍呈現年減 26.63% 的狀況，王品認為，今年在中國的品牌轉型可望逐漸展現成效，已進行選址、裝修和菜單等調整。

同時，王品今日公布 2 月合併營收為 17.06 億元，月增 11.63%，年增 116.59%，創單月次高，反映台灣事業群受惠於春節、228 連假帶動聚餐商機。

展望今年，王品指出，在台發展成熟的品牌和牛涮已進軍中國，在上海連開 3 家門店，並中國將持續鎖定火鍋、燒肉和中餐品類，預計全年兩岸將推出至少 5 個新品牌，其中，已開出主打四川麻辣鍋的「西川霸牛」，台灣預計第二季推兩個新品牌，而台灣市場將再展店展店 40 家。