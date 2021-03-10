南六去年賺回兩個股本 每股擬配12元現金股利 殖利率6.9%

不織布大廠南六 (6504-TW) 去年投入防疫口罩國家隊生產，全年稅後純益達 14.54 億元，創新高，年增 1.76 倍，每股純益達 20.02 元，董事會決議，每股擬配 12 元現金股利，也創新高，以今天收盤價 174 元計算，現金殖利率達 6.9%。

南六 2020 年財報，營收 93.71 億元，毛利率達 29.29%，創新高，年增 10.39 個百分點，稅後純益達 14.54 億元，創新高，年增 1.76 倍，每股純益達 20.02 元。

南六受惠防疫口罩的需求，去年前三季營收、獲利已超越 2019 年全年，2020 年南六產品出貨結構來看，去年全年營收以水針不纖布及 PPE 布為大宗，占營收比重 28.4%，其次為濕巾、保養品、口罩占 25.9%，第三為熱風熱壓布占 22 %，而醫用口罩則為 2020 年新增，去年營收 11.62 億元，占比為 12.4%。

南六在印度投資的新廠，預計今年第三季投產，將生產不織布、濕紙巾、面膜產品將內銷印度及中東地區市場。

南六新產品布局方面，將進一步發展保養品、保健產品，並將取得 GMP 認證。