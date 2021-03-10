禾伸堂去年純益登次高 EPS 8.31元 擬配息8元殖利率近7%

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (10) 日公告去年財報，稅後純益 13.12 億元，歷史次高，年增 65.5%，每股純益 8.31 元，則為歷史第三高，董事會也宣布，每股擬配息 8 元，若以今日收盤價 116 元計算，現金殖利率高達近 7%。

禾伸堂去年營收 148.3 億元，年增 1.6%、毛利率 20.8%，年減 0.1 個百分點、營益率 10.2%，年增 4.3 個百分點，稅後純益 13.12 億元，年增 65.5%，每股純益 8.31 元。

據了解，禾伸堂 2019 年因提列訴訟和解金，導致費用大增，獲利也遭侵蝕，但去年沒有此一次性影響，加上下半年起市況轉佳，獲利也回穩，純益登歷史次高，每股純益則因為股本變化，為歷史第三高，董事會決議配息 8 元，同為歷史第三高，配發率逾 9 成。

展望今年第一季，禾伸堂認為，受惠遠距商機、網通等產品需求持續暢旺，目前被動元件訂單能見度已達第二季，且工廠產能稼動滿載；禾伸堂 2 月營收 10.93 億元，月減 36.2%、年增 32.6%，累計前 2 月營收 28.07 億元，年增 47.3%。

以禾伸堂產品營收占比來看，去年被動元件約占 37%，主動元件約占 25%，系統模組約占 21%，其他類約占 17%。