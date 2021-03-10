群光去年雙率雙升每股賺7.8元 擬配息5.5元 殖利率近6%

群光 (2385-TW) 今 (10) 日公布財報，去年全年雙率雙升，毛利率創 21 年新高、營利率則創 13 年來新高，稅後純益 54.67 億元，年減 6.4%，每股純益 7.8 元，寫歷史次高。董事會通過去年盈餘分配案，擬每股配 5.5 元現金股利，依今日收盤價 94.1 元估算，殖利率近 6%。

群光去年營收 950.82 億元，年增 2.73%；毛利率 18.7%，年增 1.1 個百分點；營利率 8.1%，年增 1.3 個百分點；稅後純益 54.67 億元，年減 6.4%，每股純益 7.8 元。

群光去年第 4 季營收 254.55 億元，季減 3.4%、年增 3.3%；毛利率 17.58%，季減 3.01 個百分點、年減 0.94 個百分點；營利率 5.2%，季減 5.21 個百分點、年減 1.49 個百分點；稅後純益 12.47 億元，季減 30.3%、年減 0.32%，每股純益 1.78 元。

群光表示，在 AIOT 萬物聯網趨勢下，影像成為大數據中重要的資料來源，從影像資料中取得資訊進行分析，以 AI 應用在家庭、車輛、醫療等領域，因此越來越多 AIOT 裝置需要裝設影像模組；群光長期佈局影像產品，應用在智慧家庭的智慧門鈴、IP Cam 等消費性產品均獲得國際一線肯定。

群光未來影像產品組合，預期將往高附加價值推進，推出 AI 影像產品並進入新的應用市場，如高階商用監控市場、運用於車隊管理的駕駛監測系統 (DMS)、智慧影音會議系統以及醫療影像產品等。