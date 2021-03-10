〈華碩新機發表〉推三款新電競5G手機 搶電競商機

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日舉辦《For Those Who Dare》全球新品發表會，推出新一代電競 5G 手機 ROG Phone 5 系列、配件，一如市場預期，ROG Phone 5 手機搭載高通 Snapdragon 888 5G 晶片，明 (11) 日中午 12 點起也將陸續開放預購，可望掀起新一波換機潮，為營運再添動能。

華碩 ROG Phone 5 搭載高通最新 Snapdragon 888 5G 處理器，採用三星 AMOLED 螢幕，具備 144Hz 更新率、1 毫秒反應時間的，設計上也將 CPU 放在手機正中心，搭配全新風扇設計，提升散熱，電池容量則仍為 6000 mAh，但分為兩個 3000mAh 電池，也將 3.5mm 音源孔加回來。

不過，值得注意的是，華碩在 ROG Phone 5 設計上也調整連接埠，改採 pogo pin 設計，並不相容前一代的連接埠，對此，華碩表示，更改設計後，外接裝置將有更多發展可能。

華碩這次共推出 3 款 ROG Phone 5 系列手機，除基本款 ROG Phone 5 外，還包含 ROG Phone 5 Pro、限量版 ROG Phone 5 Ultimate，兩款均在背板上額外增加一個 LCD 面板，可個性化顯示圖案、資訊，而限量版 ROG Phone 5 Ultimate，除了有提供 512GB 大儲存容量版本外，也是全球首款內建 18GB RAM 的手機。

華碩從 2018 年調整手機業務後，主推 ROG 手機、ZenFone 系列，分別鎖定電競、拍照手機市場，據了解，華碩前一代電競手機在今年 1 月全球庫存已低，因此也讓華碩決定將新品發表提前，看準宅經濟商機延續，順勢推出新款電競手機，為營運再添動能。

華碩預計 3 月 11 日中午 12 點起開放實體、ASUS Store、各大電商平台預購，3 月 22 日起也開放五大電信預購，售價方面，ROG Phone 5 (16GB/256GB) 分為幻影黑、極光白兩色，建議售價為新台幣 29990 元，ROG Phone 5 Pro (16GB/512GB) 幻影黑，建議售價則為 34990 元，限量版 ROG Phone 5 Ultimate(18GB/512GB) 極光白，建議售價 36990 元。