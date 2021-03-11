美中交鋒阿拉斯加 雙方高層18日首度會晤

週三 (10 日) 美國國務院發言人 Ned Price 證實，美國和中國高層將舉行拜登上任以來的首度會對面會議，地點選在阿拉斯加。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 及白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 將於 3 月 1 8 日將前往阿拉斯加，與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 週三表示，在美國領土上舉行美中高層的首次會晤非常重要，布林肯和蘇利文談判目標清晰，美方準備與中方討論一系列問題。

美國國務院週三聲明稿提到，這次 (美中高層) 會議將在布林肯和日、韓盟友會晤之後舉行。

此前，美國國防部已發布新聞稿，美國國防部長奧斯丁將與布林肯在本月 16 日至 18 日期間訪問日本和南韓，參加雙邊首長 2 加 2 對談。

美中高層 2 月 6 日已舉行首次的電話會議，當時布林肯和楊潔篪討論了一系列問題。布林肯強調人權及民主價值，要求中國與國際社會譴責緬甸的軍事政變。而楊潔篪呼籲敦促美國糾正「錯誤」，並尊重中國的主權。

過去四年中，川普政府發動貿易戰、科技戰、關稅戰，不但祭出貿易黑名單、中企下市，還祭出華為禁令等對抗中國的強硬舉措。川普政府指控中國竊取智慧財產權、不正當貿易行為，以及帶來新冠 (中國) 病毒。

拜登上月曾與中國領導人習近平談話。此前，拜登將中國形容成美國「最嚴峻的競爭對手」，他曾公開表示將有別於前任美國總統，與美國的盟國更緊密合作，以對抗北京政府。

拜登二月中旬於慕尼黑安全會議向歐洲盟國表示，美國與國際盟友必須為與中國長期戰略競爭做準備，對抗中國在經濟方面不當與脅迫的行為。