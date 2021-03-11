美國10年期公債殖利率回落 標售結果略為疲軟但不至於嚇倒投資人

美國 10 年期公債標售結果顯示市場需求略為疲軟，但還不以引發投資人恐慌，美國國債殖利率周三 (10 日) 回落。

美東時間下午 4 點左右，美國 10 年期公債殖利率下滑約 2 個基點至 1.518%， 30 年期公債殖利率下降近 2 個基點至 2.241%；殖利率與價格走勢相反，而 1 個基點相當於 0.01%。

美國 10 年期公債殖利率為 1.523%，投標倍數為 2.38 ，略低於一年平均值 2.42。

NatWest Markets 的總體策略師 John Briggs 表示：「拍賣結果有些疲軟，但還不足以嚇倒投資人。」

美國財務部為振興受疫情影響的國內經濟，過去一年發行約 3.6 兆國債，但債券供給增加、加上今年 2 月底標售結果疲軟，導致殖利率近來攀高。美國 10 年期公債殖利率近幾周在 1.6% 徘徊，讓股市承受不少壓力。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 說：「我認為這不足以改變現狀。這只不過反映長期殖利率在飆升後需要休息一下。」

美國勞工部周三公布的 2 月消費者物價指數（CPI）較 1 月上漲 0.4%；和去年同期相比則上漲 1.7%，是自去年 2 月以來最大漲幅，但仍符合市場預期。

美國國會周三通過 1.9 兆美元財政刺激計畫，可望替國內經濟注入新活力。不過若通膨比預期熱，市場恐出現波動。