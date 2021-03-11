臉書稱FTC無壟斷證據 要求法院駁回訴訟

臉書（FB-US）周三（10 日）要求聯邦法院駁回聯邦貿易委員會（FTC）與各州提起的反壟斷訴訟，宣稱這些控訴缺乏臉書損害市場競爭與消費者的實證，並稱 FTC 故意推翻既有決議，撤銷已批准的 Instagram 與 WhatsApp 收購案。

這是臉書首次正面回應 FTC 的訴訟，意味著臉書將替自己公司的未來放手一搏。其他州也有團體發起類似的訴訟。

臉書目前正盡全力保住 Instagram 與 WhatsApp，並抨擊政府強迫公司分拆意圖，如此的控訴是史無前例的。

臉書發言人在聲明中表示，反壟斷法也忽略社交平台如抖音、推特與 Snap 日益激烈的競爭。自政府批准 Instagram 和 WhatsApp 併購案以來，這場社群媒體的戰爭變得更加激烈，而消費者能從臉書投資的這些軟體中受惠。」

FTC 拒絕回應臉書的控訴。負責調查此案的紐約檢察總長 Letitia James 則表示：「臉書在法律上站不住腳，對我們的控訴也是錯誤的。我對這件案子有信心，而這也是為何全國參與這件不分黨派支持的訴訟，以終結臉書的違法行為。我們將繼續為因臉書違法行為而受到傷害的數百萬消費者與企業挺身而出。」

有批評聲浪稱，FTC 委員根本不該批准臉書的兩筆併購案。去年 7 月臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 與其他科技公司執行長出席眾議院司法委員會聽證會時，民主黨議員 Jerrold Nadler 表示，他認為臉書收購 Instagram 其實是為「消除（neutralize）」來自競爭對手的威脅。

Nadler 說：「臉書將 Instagram 視為一種威脅，且危及公司業務，因此臉書認為與其競爭不如將其收購，而這正是違反了《反壟斷法》的主旨──防止反競爭收購。」