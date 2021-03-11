聯發科5G晶片出貨量上看1.7億套 將拿下中國過半市占

法人出具報告指出，觀察聯發科 (2454-TW)2 月營收，顯現供應鏈管理佳，有助市占持續擴張，預期聯發科今年下半年在中國手機市場的市占率將過半，同時也上調聯發科今年 5G 晶片出貨套數達 1.7 億套，上調幅度 13%。

聯發科 2 月營收達 325.53 億元，月減 7.87%，年增 78.66%，創下歷年同期高，累計前 2 月營收 678.86 億元，年增 78.47%；法人表示，聯發科前 2 月營收已達市場預期的 67%，依過往 3 月出貨力道優於 1、2 月，首季營收將超越財測上緣 1041 億元，首度突破千億元。

法人認為，聯發科相較同業，供應鏈支援較強、也已提前規劃，不會有晶片缺貨問題，加上聯發科在 5G 手機市場擁有完善的產品組合，有助加速擴大在安卓陣營的市占率，且隨著進入高階市場，產品銷售單價、毛利率均有上修空間。

此外，除了手機領域，聯發科 Chromebook、WiFi 6 晶片成長也強勁，其中 WiFi 6 隨著 5G 手機滲透率增加，網通產品將大力採用 WiFi 6 晶片，且因其單價為 WiFi 5 的兩倍，今年整體物聯網業績可望年增 50% 以上。

隨著最新天璣 1200、1100 高階晶片出貨增加，產品組合將更優化，加上營收與規模經濟提升，聯發科今年營收有機會達 5000 億元，年增 58%，獲利估達 800 億元，較去年倍增，年增 96%，每股純益挑戰 5 個股本。