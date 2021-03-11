文．林友銘

台股自二月二十六日外資破天荒大賣 944 億元後，整個國際股市多頭的氛圍開始走味。當然市場歸納原因不外乎以下三點：

1. 通膨疑慮帶動美債長天期殖利率飆高，引發熱錢從股市撤退，回流避險型商品如美元。

2. 美國商務部對中國中芯半導體解禁，引發台股轉單紅利消失，造成半導體股成提款機。

3. 高價股本益比飆升、現金殖利率不敵公債殖利率，引發千金股光環褪去，壓抑多頭信心。

其實，漲時看更好、跌時看更壞是大部分投資者的慣性，我對於後勢仍然一本初心維持上月看法基調，並回顧如下：

1. 資金狂潮的結束，一個尖頭是無法交代反轉的，四月才有變盤點。

2. 每次下跌，都會產生主流易位的現象。

關於第二點，當時是用「尋找消失二千點的亞特蘭提斯」概念，並提到用「景氣循環股」如友達取代台積電的作法……，一段時間下來，大家可以從圖一看到彼此的差異。

接下來行情的走法，我再補充以下兩點細節：

1. 大盤突破二月二十二日的高點 16579 仍有濃厚機會，但靠的不是前波主流 (轉單概念股) 如台積電、聯電、日月光投控與聯發科。尤其是台積電，在大盤二月二十二日創高同時，也無法創高，未來也是同樣寫照。

2. 突破的主流是在有漲價缺貨題材的景氣循環股：電子以面板及 LED 馬首是瞻，傳產即為鋼鐵與塑化為主。至於金融，會扮演過高時的臨門一腳的角色。

上述看法，用圖二為示即十分清楚。

南宋李清照有闕千古名詞《如夢令》：「昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒，試問捲簾人，卻道海棠依舊。知否知否，應是綠肥紅瘦！」以此比喻大盤未來，是再貼切不過的寫照。

若把「捲簾人」比喻為投資人，「海棠」就是它們最愛的台積電，以為未來的反彈仍一如既往的複製貼上。殊不知，在一段風雨過後，原本的紅花 (台積電) 會被打落，而當初的綠葉 (景氣循環股) 才是健在的主軸。

電子中的景氣循環股最看好的即為 3D 產業 (記憶體、面板、LED)，但它們向來會輪動，目前只剩 LED 還未漲，即便千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面，但我仍認為有極大機會會後發先至，主要產業原因為：

1. 三星已提早公布今年將推出一系列 Quantum Mini LED 電視，尺寸在 65~85 吋，價格最便宜約 4,999 美元，最貴是 8,999 美元，預計三月十三日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者。

2. 三月十六日為蘋果新品發表會，這次的 iPad Pro 以及未來的 MacBook 可望採用 Mini LED 背光做為亮點。雖然外傳這可能只是過渡性使用 MinI LED，未來仍會回到 OLDE，但鑑於蘋果還要再推 APPLE CAR，OLED 是無法做為車用背光源，有半衰過早及漏光等缺陷 (在三月三日群創法說會中亦有提到)，故 Mini LED 還是最好的選擇。

3. 若從目前應用面來看，Mini LED 在高階顯示器領域很有機會取代傳統 LED 背光，且複製當年傳統 LED 取代冷陰極燈管背光源的歷史軌跡；現階段全球主要 LED 廠日亞化、歐司朗、首爾半導體、富采投控等均已投入應用領域。

至於選股方向，最為看好「鼎元」、「惠特」、「梭特」這個集團。它們之間的持股關係及產業關聯，以圖三說明如下：

1.『鼎元』(2426)

鼎元從事紅外線 LED 晶片生產，屬於光耦合元件一環。因為穿戴裝置及電動車充電樁對紅外線 LED 需求急增，再加上半導體供貨目前緊俏，導致該產品已經漲價 5-15%，供不應求仍然持續。

之前主要競爭者有光磊，但其客戶端目前有轉向鼎元投片的跡象。鼎元過年都在加班，故二月營收淡月不淡，而下游客戶光寶和億光不可見光的單也是滿到第三季。

最重要的一點，三十億股本的鼎元線型完全多頭排列且突破前高，目前做突破前高後的高角度整理。基於鼎元持有惠特而惠特又持有梭特下，鼎元極具被併購價值。而大家可從誰最需要且一直在買惠特的機台這個角度著想，誰又可以在購併鼎元後形成一個更大集團來對抗南韓三星，同時又可灌單子公司而變成母以子貴這三個面向思考，應該答案就呼之欲出。

林友銘台股點金錄 4-Mini LED 台灣第一大聯盟接棒股

2.『惠特』(6706)

亞系外資於三月四日報告中指出蘋果決定採用 Mini LED，惠特中尺寸面板應用產品包括筆電、平板及車用等將成為未來成長主力；另外惠特雷射二極體技術的突破，也將進一步吸引更多訂單。故進一步看好惠特 2020~2022 年獲利年複合成長率將達 69%，預估今年至後年每股純益將分別達 9.55 元、12.46 元、15.6 元，首度將惠特納入追蹤，給予買進評等，目標價上看 201 元。

以圖四為例，惠特在三月五日該週為自高點 193 元以來第 34 週且收黑Ｋ，符合變盤轉折定義。而現增特定人繳款在三月四日完成，大股東套利賣壓可望進入尾聲，同時當天日線又呈變盤十字線，隔日大盤重挫它且出量再逆勢漲，就線論線頗有上飄旗結構完成最後三角收斂的跡象。

股價發動點以成交量為觀察重點，目前半年均量在 1,952 張，只要爆出三倍半年均量的單日量，且線型收紅Ｋ，即可視為正式攻擊發起線，而技術面上漲幅度以原先旗桿為定義，故外資所說的 201 元可能並非終極目標才是。

來源：《理財周刊》1072 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》