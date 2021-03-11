鴻緯陳亮儒 AI零接觸經濟推手

文．沈安玨

今年台灣 COVID-19 社區感染再起，加上年前返台過年的台商、旅客，入境人數大增，引發人心惶惶。防疫新時代的「零接觸經濟」號角再次響起，鴻緯智慧科技股份有限公司董事長陳亮儒認為，企業新零售轉型的決戰關鍵將在無人智能服務的布局上。

鴻緯智慧科技公司董事長陳亮儒

無人自動化店面的疫情商機

越來越多企業與品牌近年相繼投入無人商店的開發與建置，除了可大幅降低人力成本及延長營業時間之外，透過 AI 辨識等技術與運算，可以更輕易地掌握市場及銷售大數據，只要有一支可以上網的手機，即可隨時隨地管理多間店面，也可即視報表及進出貨管理。而不需大空間即能提供服務的智能販賣機更是後市看好，不僅免去店面裝潢成本，也可有效疏通人流，維持防疫效果。

鴻緯智慧科技透過自行開發的摩寶雲智慧系統，將傳統販賣機串聯 AI 與互聯網後，打造全新的無人通路平台。一台主機至多可與八台機台串聯，能同時提供生鮮、冷熱食品及飲品，以及可常溫保存的精品、3C 產品、美妝、雜貨、零食等，多樣化的配置選擇，可一次滿足各種場域的消費者需求。

在支付方面，AI 智販機可全面支援現金、悠遊卡、信用卡、LINE Pay、街口、Apple Pay 等金流服務，提供消費者新形態的消費體驗。AI 智販機可線上消費、線下取貨的全通路銷售功能，也可完美配合現代人的生活消費習慣。

大數據分析＋AI 科技管理 掌控先機

業者可進一步透過智能販售機的恆溫控制及鎖定功能來有效管理食品安全，透過食品溯源及時間的設定，一旦超過最佳販售食用時間，可設定鎖櫃無法販售。餐食從下單消費至取餐過程，少了第三人接觸，消費者可以更加安心。陳亮儒表示，這套模式特別適合在疫情緊張的醫療院所，以及牽一髮即可能撼動整個台灣產能的高科技業，在安全的溫控管理下，能確保每個消費者吃到新鮮的餐食，而經由多點設置以及分批補給餐食，也可以做到有效的人流疏通，減少群聚接觸。

目前除了鴻緯的轉投資關係企業 (阿性雲端) 已有四十五家無人店在營運中，悟饕便當、盛粿一切及完美眼鏡等知名品牌也已規劃導入使用，其加盟者可以輕鬆加入無人商業運作模式，營業範圍不再侷限於店面，可配合人流需求，擴及更大的周邊，增加營收，同時營業時間也能展延至二十四小時。

預期未來人臉辨識將會是 5G 時代的重大應用，企業品牌或加盟主在透過智販機後台蒐集的大數據資料，整合品牌的會員資料庫，可以建立更完整的客戶服務系統，更能規劃出更精準的行銷方案，藉此掌握商機。

打造天送埤智慧旅遊產銷基地

宜蘭縣三星鄉著名的觀光景點─天送埤車站，在日治時代乃是運送太平山木材的重要樞紐之一，鴻緯除了已在天送埤文創園區內導入智能販賣機，透過數據分析，提供旅客最佳的商品選擇，而在營運上，也即將啟用智能管理，運用 AI 科技及大數據，將觀光結合當地資源，全面整合農業、民宿、觀光景點及交通運輸，以 APP 串連政策宣導、購物支付及行銷導覽，期望將三星鄉打造成一個數位觀光的國際大公園。

來源：《理財周刊》1072 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》