〈蔡力行開講〉半導體競爭不停歇 聯發科三階段目標因應全球競爭

聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (11) 日出席論壇指出，半導體競爭不會停，要保持競爭力必須回到基本面，包括追求技術領先、將技術轉換成價值，最終成為供應鏈中不可或缺的一環，其中，第三階段也是聯發科正在追求的目標。

對於台灣半導體產業，蔡力行認為，台灣供應鏈完整，去年產值已大幅成長，對今、明年成長相當有信心，台灣半導體在全球不光是營收貢獻，在全球價值如晶圓代工、封測均為全球第一，比重達 78%、59%，毫無疑問是全球樞紐，IC 設計也僅次美國，達 22%，位居全球第二。

蔡力行表示，半導體競爭激烈，景氣波動也巨大，要保持競爭力就必須持續投資技術，追求技術領先，再把領先技術轉換成價值，能將技術轉換成實際營收才是最重要的。

最後，有了技術並創造價值，將追求合作夥伴把自身視為不可或缺的一環，此時就難以被競爭對手打敗，該目標也是聯發科正在追求的目標。

蔡力行舉聯發科為例，去年網通、遠距工作、居家娛樂、5G 手機等需求激增，帶動 WiFi、行動運算晶片等出貨大增，是時勢造英雄，但英雄最重要的是具備本領，也就是需擴大投資技術與 R&D，當時機來時才得以抓住。