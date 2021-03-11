國巨去年純益年增86% 每股賺27.58元寫歷史次高

被動元件廠國巨 (2327-TW) 今 (11) 日公告去年財報，在需求暢旺及併購效益挹注下，第四季稅後純益 37.07 億元，季增 2.2%、年增 315%，每股純益 7.51 元，近 8 季新高；去年稅後純益 129.8 億元，年增 86.9%，每股純益 27.58 元。

國巨去年第四季營收 222.25 億元，季增 1.2%、年增 122%；毛利率 38%，季增 0.6 個百分點、年增 4.5 個百分點；營益率 22.9%，季減 2.2 個百分點、年增 6.1 個百分點；稅後純益 37.07 億元，季增 2.2%、年增 315%，每股純益 7.51 元，其中匯損影響每股純益近 2 元。

國巨去年營收 676.72 億元，較年增 63.8 %、毛利率 39.4%，年增 3.6 個百分點、營益率 25.8%，年增 6.4 個百分點，稅後純益 129.8 億元，年增 86.9%，每股純益 27.58 元。

國巨表示，第四季每股純益來到近 8 季新高，主要是合併美國基美 (KEMET) 的併購效益持續發揮，加上大中華廠區的產能利用率逐步提升，以及客戶訂單需求暢旺所致。

展望第一季，國巨看好，客戶端的強勁需求，已逐步提升大中華廠區的產能利用率因應，審慎樂觀應對業績及營運展望，同時也將持續優化產品與客戶組合的結構性轉變，聚焦高階規格的車用、工業、航太、醫療及 5G/IoT 等利基市場。