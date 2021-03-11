大江收購和康生已超越最低門檻 持股比逾17%

大江 (8436-TW) 今 (11) 日公告，公開收購和康生 (1783-TW) 普通股已達最低收購數量，公開收購條件已達成，大江持股和康生比重也攀升至 17.64%。

大江指出，至 3 月 11 日止，公開收購和康生約 1.23 萬張，已超越最低收購數量 3473 張，持股比從 0.53% 提升至 17.64%，預計 4 月 16 日前公開收購和康生三成股權，若此次公開收購完成，大江將成為和康生最大單一股東。

大江日前決議，將以每股 29 元，共 6 億元收購和康生 30% 股權。和康生也公告，環宇投資、環宇財務和大股東大華、誠宇、合宇、惠華、宇華、宏宇等創投，已簽署應賣協議書，合計釋出 17% 股權。

大江目標未來 10 年內要打造生物科技大聯盟，過去兩、三年尋找許多標的，更成立併購小組，和康生收購案是今年第一案，初期先以業務合作為主，後續還有許多標的、案子正在洽談中，預計今年會陸續釋出好消息。

大江也積極尋找台灣、美國標的，其中，台灣方面以消費性製品公司為主，藉此拓展多角化業務；美國則因近年布局有成，業績快速成長，因此標的則是能擴展客戶資源與產能，藉此快速搶進海外市場。