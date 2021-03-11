軒郁去年純益年增逾3成 每股賺6.58元 擬配息7.25元

軒郁 (6703-TW) 受惠美妝保養品、機能保健食品及防疫商品銷量回溫，去年稅後純益 1.21 億元，年增 31.52%，在股本膨脹下，每股純益仍達 6.58 元，較前年 5.17 元成長。

軒郁董事會今日通過去年盈餘分配案，擬配現金股利 5.25 元及資本公積現金 2 元，合計發放 7.25 元，以今日收盤價 112.5 元估算，殖利率 6.44%。

軒郁去年第 4 季營收 3.98 億元，季增 15.7%、年增 42.14%；毛利率 67.59%，季減 2.47 個百分點、年增 1.16 個百分點；營利率 7.29%，季減 3.16 個百分點、年減 5.8 個百分點；稅後純益 0.22 億元，季減 15.38%、年減 4.35%，每股純益 1.01 元。

軒郁去年營收 13.28 億元，年增 41.24%；毛利率 68.73%，年增 2.8 個百分點；營利率 11.91%，年減 1.24 個百分點；稅後純益 1.21 億元，年增 31.52%，每股純益 6.58 元。

軒郁看好國人對於提升自身抵抗力產品需求增加，旗下子公司取得全球乳清蛋白大廠哥蘭比亞營養公司 (Glanbia Nutritionals) 原料台灣獨家代理權，後續將在台灣推出一系列全能乳清蛋白相關機能保健品，添營運成長動能。