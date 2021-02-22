〈大江展望〉今年調體質 獲利拚回2018年水準

大江生醫 (8436-TW) 表示，雖然陸續增加歐美新客戶訂單，業績大幅成長，不過中國內需市場尚未完全恢復，今年主要策略為調整營運體質，包括更改編制、調降費用等，拚全年獲利回到 2018 年水準。

大江指出，雖然去年受惠疫情帶動保健品業績增長，不過僅中低階消費市場恢復往年水準，高階市場則尚未完全復甦，整體中國業績仍未補齊過去營運缺口。

大江表示，由於中國仰賴內需市場，內部已調整銷售策略，加上既有客戶庫存水位逐步降低，改成小量多次方式下單，預期今年營運有望緩步提升。

歐美方面，大江指出，經過幾年布局已逐步發酵，啟動虛擬辦公室 VGO(Virtual Globalized Office)，將過去需要現場討論的產品配方、訪視生產基地等，以遠距視訊方式進行，藉此帶來 50-100 個新客戶。

大江表示，若今年疫情逐步趨緩，營運有望持續成長，並以調整內部營運體質為主要營運策略，包括降低費用、更改編制、重新成本估價等，力拚今年營運重回 2018 年水準。法人估，大江今年營收持平去年，獲利則站穩 17 億元之上。

另外，大江看好未來量子科技發展，成立新子公司光騰新藥，透過既有技術平台植物萃取方式開發出化合物，擬運用量子運算研發新藥，藉此有望跳過繁瑣的臨床前試驗，針對人體潛在癌細胞開發新藥。