美喆-KY去年EPS 4.22元 提配發3元股利 殖利率4.85%

石塑地板製造業者美喆 - KY (8466-TW) 今 (11) 日公布 2020 年財報，稅後純益 2.79 億元，年減 30.68%，每股純益 4.22 元，董事會決議擬配發每股現金股利 3 元，依今天美喆 - KY 收盤價 61.8 元計算，現金殖利率達 4.85%。

美喆 - KY 去年營收 28.82 億元，毛利率 27.26%，年增 1.55 個百分點，稅後純益 2.79 億元，年減 30.68%，每股純益 4.22 元。獲利衰退主要由於 2020 年受新冠肺炎疫情影響旗下代工及自有品牌業務接單出貨表現，同時，2019 年認列遞延所得稅利益墊高比較基期，使得 2020 年全年營運較前一年度衰退。

美喆 - KY 主管指出，去年歐洲、美國地區營收比重分別為 59％、16％，再加上集團積極拓展 SPC 石塑地磚銷售動能，同步帶動 2020 年 SPC 石塑地磚營收占比，自 2019 年的 5.87% 攀升至 9.3% 水準。

美喆 - KY 斥資 25 億元在台灣打造台南生產基地，將在今年下半年將逐步進入量產，台南新廠產線規畫將較中國東莞廠現有 SPC 產線倍增，在今年下半年陸續投入生產逐步創造營收貢獻，有望為集團營運開創新一波營運成長空間。