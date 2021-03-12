〈紐約匯市〉ECB加速購債 美經濟數據緩解通膨隱憂 美元連跌3日 歐元走高

由於歐洲央行 (ECB) 周四 (11 日) 宣布將應對殖利率上升壓力，以及美國經濟數據改善、消費者物價指數下滑緩解市場對通膨的隱憂，為美元帶來壓力，美元自周一站回 92 大關後至今已連跌三日。

ECB 周四表示，為了因應近期歐元區殖利率上升的壓力，第 2 季起將加快購債速度，不過仍維持疫情緊急購買資產計畫 (PEPP) 總規模 1.85 兆歐元，且將購債結束的時間提前 9 個月。

此外，ECB 還將維持目前各項主要利率，並將今年歐元區 GDP 預估成長上調至 4%，2022 年 GDP 則將成長 4.1%。

美國周三 (10 日) 公布消費者物價指數 (CPI) 溫和上揚，不過核心 CPI 下滑，低於市場預期，緩解近期市場對疫情後經濟復甦導致通膨飆升的隱憂。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周四報 91.37，下跌 0.49%，自周一站回 92 大關後至今已連續下跌三日。

美元指數 (DXY) 當日走勢圖 (圖: 鉅亨網)

法興業銀行外匯策略主管 Kit Juckes 表示，市場對於通膨失控飆升的情況可能過於敏感，目前還未進入該階段，疲軟的通膨數據使市場自風險規避情緒中能獲得喘息，並扭轉近期貨幣走勢。

通膨數據疲軟使本周殖利率走跌，激勵股市走高，道瓊工業指數周四已連續四日創下歷史新高。另外，周四公布的上周初領失業金人數出現下降，創下 4 個月新低，超出市場預期，加強疫情後經濟復甦的樂觀前景。

歐元兌美元上漲約 0.47%，報 1.1986 美元，截至年初至今，歐元已經約下跌 2.1%。

FX Broker OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，由於歐元區疫情仍未止息，市場對歐洲的經濟展望感到失望，使周四歐元漲勢無力。

至於殖利率對後市的影響，Moya 說道，除非有跡象表明美國國債殖利率不會飆升，否則美元近期可能會在目前水平盤整，靜待下周聯準會 3 月的利率會議再做反映。

受惠於原物料商品價格上揚，澳幣和紐幣已連續三個交易日上漲，兩貨幣兌美元均達到一周來的最高水平。

美元兌日圓上漲 0.04%，至 108.44。

虛擬貨幣方面，比特幣報 57,657.6 美元，自本月初低點持續收復失地，並逼近 2 月 21 日創下的 58,354.14 美元歷史高點。

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