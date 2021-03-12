【Wen姐筆記】電子揮大棒安打上壘 多頭拚逆轉 關鍵在搶2

台股月線之下，K 線排列 2 紅 3 黑之後，昨日電子族群終於回神，台積電、聯發科與大立光大棒一揮，成功護送多頭越過月線，並收復 16000 點城池，加權指數以 16179.56 點作收，成交值放大至 3300 億元。多頭要強迫取分，在這局完全逆轉，關鍵在「搶 2」! 今天又是周五空軍日，多方得站穩 16222 點，才能正式揮軍北上! 關鍵點位為 16123、16183 與 16279 點。

台股金牛要重振雄風，昨日安打上壘闖過的 16000 點，今日務必守穩，16053 之上，可暫時擺脫空方糾纏，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，16154 點守穩，續往 16200 點挺進，將是多方是否能夠大逆轉的關鍵，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，多方如欲在 3 月中旬這一局取分，並拉開差距，下一站目標為 16251 與 16300 點，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，闖過之後，多方才取得再度挑戰 16579 點歷史新高門票!

但如 16053 點未能守穩，需提防多方攻擊火力不足，多空仍將進行 16000 點城池攻防，兩端哨站為 15978 與 16023 點，如棄守 15978 點，下方須留意 15953 點與 15900 點城池，兩端哨站為 15888 與 15911 點，如未能守穩，則恐續往 15855 與 15800 點回測，15800 點兩端哨站為為 15777 與 15823 點，如再失守則昨日的安打上壘，在這局中又將變成殘壘!

電子領軍反攻，大舉振奮多頭軍心，不過認真檢查，台積電還是被壓制在月線之下，如持續反彈，月線還是硬仗! 股王大立光如持續北上，要面對的則是年線關卡，聯發科也同樣仍處於月線之下! 電子主將各有各的關卡，指數要再衝關，得需要其權值股助威!

在時間點上，目前進入三月中旬，趁盤面氣氛佳，第一季的作帳行情也正式登場，在選股上，可留意法人動向，配合技術面，搶搭首季作帳行情便車! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)