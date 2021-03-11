台股人氣爆棚 前2月證交稅收340億元 創歷史新高

儘管 2 月逢農曆春節導致交易天數減少，但在成交量放大加持下，仍推升今年前 2 月證交稅收持續攻高，累計前 2 月證交稅收共 340 億元，較去年同期增加 187 億元、年增幅達 1.2 倍，連續 17 個月正成長。

台股農曆年前亮麗封關、金牛年開紅盤氣勢如虹，指數飛越「萬六」關卡新高，進而推升 2 月成交量 3987 億元，創歷年單月次高，累計前 2 月成交量 4169 億元，分別較去年同期增加逾一倍以上。

成交量暴增也反映在證交稅上，2 月證交稅實徵淨額 128 億元，累計前 2 月實徵淨額共 340 億元，不僅稅收攀上歷史新高，也較去年同期增加 187 億元、年增 122%，呈現連續 17 個月正成長。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，2 月稅收實徵淨額共 788 億元，累計前 2 月稅收實徵淨額共 2663 億元，較去年同期增加 343 億元、年增 14.8%，主要來自證交稅、營業稅與關稅挹注。

在營業稅部分，前 2 月營業稅實徵淨額 727 億元，較去年同期增加 94 億元、年增 14.8%，主要是國內產銷活動增溫，進口機械與電機設備增加、車輛運輸設備稅額增加，加上適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加，交互影響所致。

至於關稅部分，前 2 月實徵淨額 18 億元、年增 10.3%，主因在於機械與電機設備、車輛運輸設備與紡織等稅額增所致。

另外，受疫情衝擊的娛樂稅則持續衰退，累計前 2 月稅收共 2.8 億元、年減幅 14.2%，其中又以職業表演年衰退幅度高達 6 成居冠，其次則是 KTV 稅收年減 21%，而高爾夫球證則是逆勢增加，前 2 月娛樂稅增加 1149 萬元、年增幅近 2 成。

展望後市，陳玉豐指出，雖然國內防疫成效良好，帶動國內消費趨穩，對稅收表現相對有利，但因全球疫情仍處於不確定狀態，全年稅收表現需等所得稅、房屋稅入帳後，才能確定趨勢。