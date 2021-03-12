〈焦點股〉政策利多加持 太陽能概念股重啟漲勢

美國總統拜登提前一天簽署 1.9 兆美元刺激法案，被視為拜登概念股的基礎建設、太陽能題材，再度引起市場關注，加上國內三接爭議，勢必擴大發展綠電來因應，元晶、茂迪今 (12) 日盤中均大漲逾半根停板，創波段新高，碩禾、安集、聯合再生等也都表現不俗。

台股今天走勢震盪，電子權值股盤中漲幅收斂，不過，太陽能股仍獲得市場買盤青睞，價量俱揚，其中，茂迪勁揚逾半根漲停板，最高來到 37.85 元，創去年 12 月以來的新高；元晶也強漲逾 5%，一度來到 40 元，為 3 個月來的高點。

其他太陽能族群同樣獲得買盤支撐，碩禾漲逾 2%，聯合再生、安集、國碩盤中也有 1% 以上的漲幅。

太陽能產業去年底開始出現明顯回溫的跡象，今年需求爆發，案場加速建置，加上 EVA、玻璃等上游原料漲價，帶動太陽能模組價格調漲，元晶新產能陸續開出，整體接單排程已排到今年底，而聯合再生全年獲利表現也可望向上。

受惠模組出貨暢旺，元晶今年前 2 月累計營收 7.23 億元，年增 15%；茂迪前 2 月營收 6.29 億元，年增 44%；聯合再生前 2 月營收 15.38 億元，年減 13%；安集前 2 月營收 0.98 億元，年減 15%。

近來國內掀起藻礁公投議題，儘管政府強調三接將如期供氣，但最後若不敵民意被迫改變的話，也將不會重啟核四，因此太陽光電、風電等再生能源布局將會擴大，市場期待政府再釋出政策利多，此外，中國發改委等五大部門近期也決議加大金融支持力道，促進風電與太陽能發電等發展，可望再拉起一波需求。