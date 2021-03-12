百容遷廠影響獲利 去年EPS 0.76元 將配0.7元現金股利

百容 (2483-TW) 今 (12) 日董事會通過去年財報，由於去年提列華南深圳零組件廠遷移的經濟補償金 4500 萬元費用，影響獲利，去年稅後純益下滑至 8327 萬元，年衰退 47.48%，每股純益 0.76 元，今天董事會決議擬配發每股 0.7 元現金，將在 3 月 31 日除息交易。

百容 2020 年營收 17.8 億元，毛利率 20.1%，年減 0.08%，稅後純益 8327 萬元，年減 47.48%，每股純益為 0.76 元，每股配 0.3 元股息，資本公積配發每股 0.4 元現金，合計配發 0.7 元。以今天百容收盤價 21.1 元計算，現金殖利率 3.32%。

百容今年將把華南深圳的零組件生產線遷往安徽滁州廠，投資金額人民幣 6000 萬元，預計 4 月底全數完成遷移並投產，加上蘇州相城廠既有產能，兩個廠區將成百容中國重要生產據點，百容主管指出，近期車用半導體相關應用需求強勁，今年百容整體營運看旺。

百容主管指出，未來大陸生產線的分工將是把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由安徽滁州廠生產，而半導體導線架等，則全數在蘇州相城廠生產，原有的深圳公司則轉型成為買賣、服務的據點營運。百容半導體應用產品占營收達 43%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主力，江蘇蘇州相城廠也成重要生產據點。

同時，百容也積極擴充台中工業區廠房規模，已取得工業區立體化容積獎勵，並在去年 5 月動工，預計今年第四季完工、投產；百容預計投資金額高達 21.78 億元，台中工業區新廠完工之後，等於兩岸等三大生產支柱完全齊備，有助因應客戶端今年提出的高度需求。