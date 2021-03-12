亞企也掀SPAC熱潮 高盛於香港建立SPAC業務團隊

為了搶食亞企市場，華爾街多家投資銀行競相追逐 SPAC 熱潮。外媒報導指出，高盛 (GS-US) 已在香港成立一個負責特殊目的收購公司 (SPAC) 的業務團隊，以因應亞洲地區持續湧現的 SPAC 交易熱潮。

據了解，該計畫已於去年底展開，但尚未被正式報導，傳出將由高盛投資銀行部門全球副主席 Raghav Maliah 負責領導團隊，成員包含高盛投資銀行業務董事總經理 Vikram Chavali 及股票資本市場董事總經理 Edward Byun 等。

Maliah 在接受路透社採訪時表示，該行已觀察到整個亞洲地區出現大量資本市場和併購活動，SPAC 參與 IPO 和企業併購領域的程度均大幅提升。

Dealogic 數據顯示，今年迄今亞洲 SPAC 交易總值約 26.4 億美元，已超過 2020 全年的 24.6 億美元。Maliah 預計亞洲約有 400 家至 500 家企業希望在未來兩到三年上市，為了加快上市步伐，部分新創公司可能選擇與 SPAC 併購。

目前花旗集團 (Citigroup) 為全球最大的 SPAC 承銷商，市佔率達 14%，領先高盛的 12% 和瑞信 (Credit Suisse) 的 9%。