SPAC狂潮越演越烈 三檔相關ETF搶賺熱錢

新創公司透過特殊目的的收購公司 (SPAC) 借殼上市蔚為風潮,讓 SPAC 在華爾街被爆炒,光是今年 1 月 SPAC 就募集到 260 億美元資金,眼看 SPAC 深受市場垂青,香港及新加坡傳正研擬 SPAC 機制;而美國也出現三檔專門投資 SPAC 的 ETF,要從這股熱潮中獲利。

今年 1 月全球新股集資額達 630 億美元,其中以 SPAC 方式上市的企業集資近 260 億美元,占整體超過 4 成。資金熱捧下,美國已有三檔投資 SPAC 的 ETF,管理規模共約 3.5 億美元。

SPAK:首支 SPAC ETF 指數基金

SPACETF-Defiance Next Gen SPAC Derived ETF(SPAK-US) 基金采用被動管理方法,追踪 Indxx SPAC & NextGen IPO Index 指數的總回報表現(扣除費用和支出之前)。

數據顯示,截至 2 月 23 日,SPAK 基金的資產管理規模為 1.12 億美元。今年以來,這支 ETF 累計上漲約 17%。目前最大權重股為線上博奕企業 DRAFTKINGS(DKNG-US),占比達 9.19%。

SPCK:首支主動型 SPAC ETF 指數基金

SPAC and NEW Issue ETF(SPCX-US) 成立於 2020 年 12 月,與 SPAK 基金不同,SPCX 專門投資新上市的 SPAC 公司,且必須市值超過 1 億美元。

截至 2 月 23 日,SPCX 基金的資產管理規模為 1.95 億美元。今年以來,這支 ETF 累計上漲約 23%。SPCX 基金自成立以來,表現一直很好,波動性明顯低於 SPAK。這是因為 SPAK 的大部分基金都分配給了已經完成收購的 SPAC。而通常在完成併購後,這些 SPAC 的股價波動較大,下跌的概率同樣較大。

SPXZ:今年 1 月甫上市

The SPAC and New Issue ETF(SPXZ-US) 由對沖基金 Morgan Creek 和金融科技公司 Exos Financial 聯合推出,為主動管理型的指數基金,今年 1 月 26 日才開始交易。

截至 2 月 23 日,SPXZ 基金的資產管理規模約為 4600 萬美元,今年以來該基金已累計上漲逾 2%。最大權重股為醫療類股 CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG INC COM(CERE-US),該股也獲方舟投資 (ARK) 青睞。

隨著 SPAC 市場的持續走熱,新加坡交易所日前高調表態,力爭年內引入 SPAC 機制,分爭亞太區市場,港交所也傳出可能加入戰局,對此,港交所發言人僅表示,香港為亞洲領先全球的上市集資地,致力提高港股市場競爭力與吸引力。