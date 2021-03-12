富蘭克林獲最佳美股基金大獎 專家帶路定期定額存基金

台灣五大基金獎陸續揭曉，得獎常勝軍富蘭克林投顧再創連續得獎 22 年不中斷的紀錄（註 1），繼指標年度台灣基金大獎頒給「美國股票」團隊大獎，日前又以「富蘭克林坦伯頓美國機會基金」贏得晨星最佳美股基金，顯示美股經理團隊的操盤實力。富蘭克林投顧表示，近期美股震盪，科技股承壓尤重，但疫情促使產業數位轉型加快，可望帶來更多元題材，建議持續定期定額投資，選擇中長期績效穩健的美股基金，利用回檔把握相對低檔承接的機會，或增加價值型循環股的配置，達到分散風險目的。

力克疫情考驗 富蘭克林美股基金獲晨星、指標大獎肯定

晨星最佳基金獎獎項稀有，其遴選方法嚴謹，包含量化機制，對入圍基金一年、三年及五年經風險調整後的報酬進行量化評分及質化的審核程序。富蘭克林此次在眾多競爭者中脫穎而出，以「富蘭克林坦伯頓美國機會基金」，榮獲「2021 晨星最佳基金獎（台灣）－最佳美股基金」大獎，在年初的「指標年度台灣基金大獎」中，富蘭克林也囊括七獎項，其中包括「美國股票」、「產業股票資訊科技類」兩大極具指標性的團隊大獎，證明美股經理團隊即使在疫情等諸多干擾下仍能精準掌握佈局趨勢（註 2）。

自 2000 年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，富蘭克林立下連年得獎 22 年的里程碑，總得獎數更累積到 237 座（註 2），獎項多元，從基金到經理團隊、品牌服務，足見富蘭克林全方位資產管理專家的實力。

定期定額存高科技基金 市場回檔持續投資當進補

富蘭克林美國股票團隊靈活調配及超前部署的能力，帶領旗下多檔相關美股基金經歷市場多次的多空考驗，例如在台累積獲獎數高達 22 座的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金），成立時間長達 53 年，論資深程度與基金規模，均位居國內核備之美股基金的第二位（註 2、註 3），始終奉行創新選股哲學，以老馬識途之姿，為投資人在每個時代階段裡發掘最新的科技與醫療企業潛力標的。

富蘭克林表示，全球疫苗施打逐漸普及，有利穩住甚至刺激景氣持續擴張，經濟前景並不看壞，股票資產依然大有可為，想持續分享科技股前景又擔心股價波動者，定期定額策略是不二法則。回顧過去，即使有金融海嘯、歐債危機、全球貿易爭端到去年新冠疫情攪局，持續每月投資，包括平均累積報酬率和正報酬機率都會隨著時間增長而提高，例如平均定期定額科技股達十年，就能讓投資立於不敗之地，顯示此策略不只能淡化期間的利空，也讓時間發揮助攻的效益。





用定期定額存基金克服市場波動之外，富蘭克林也建議，現階段可加入具補漲契機的價值型循環股，例如金融、能源，或是有防禦性的民生消費等，延伸投資觸角，廣納更多獲利機會，而富蘭克林深耕美國超過七十年，相關基金佈局標的多元，建構起堅強的美股基金陣容，有助於讓不同類型投資人皆能受惠美股多元題材。

註 1：資料來源：晨星最佳基金獎，截至 2021/2/24，獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。

註 2：自 2000 年起至 2021/3/13 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 22 年來共獲 237 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

註 3：富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）成立日為 1968/1/1，理柏資訊統計，截至 2021/1 月底止，本基金規模為 229.3 億美元。

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