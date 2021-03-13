AT&T上修HBO Max訂閱數預測 2025年上看1.5億人

美國電信業者 AT&T（T-US）預估，影音串流平台 HBO Max 與 HBO（HBO-US），2025 年全球訂閱用戶將達 1.2 億至 1.5 億，從先前預測的 7,500 萬至 9,000 萬人上修。

AT&T 在 2019 年 10 月設定 2025 年美國用戶訂閱數 5,000 人的目標，不過考慮到付費有線電視頻道 HBO 在推出 HBO Max 之前已擁有 3,300 萬用戶，相對將目標設定得較低。除此之外，AT&T 還預測今年底，HBO Max 全球用戶訂閱數將達 6,700 萬 至 7,000 萬人。

AT&T 執行長 John Stankey 日前在公司的年度報告表示：「我們明顯超越了 2020 年的 HBO Max 與 HBO 的訂閱人數目標。事實上，我們比最初預測提年兩年達成目標。」

AT&T 去年在美國擁有超過 4,100 萬 HBO Max 與 HBO 訂閱用戶，全球用戶訂閱數達 6,100 人。

Stankey 補充說：「我們預計這種成長力道將持續下去，去年美國增加的 HBO Max 與 HBO 訂閱人數較前 10 年總數高。」

據估計，HBO Max 今年將拓展海外約 60 個市場，並在今年 6 月推出有廣告的低價版本。

華納媒體（WarnerMedia）執行長 Jason Kilar 表示，HBO Max 在影音平台上已占有一席之地，也累積了製作經驗，未來將會強化原創內容與擴大用戶服務。

今年 1 月，華納媒體報告稱，去年第四季，HBO 與 HBO Max 的國內用戶訂閱總數為 4,150 萬，較前年同期的 3,460 萬訂閱數增加 2 成。

提及未來 1.5 億目標訂閱人數時，Kilar 表示這項預測不包含有授權協議的市場，如英國、德國、義大利、澳洲。並且預計 HBO Max 與 HBO 的營收有望在未來 5 年內成長 1 倍以上達 150 億美元，而這個數字僅反映最初的 61 個市場，未來拓展其他市場後將推升達標速度。在目前影音串流蓬勃發展下，預計未來將增加投資。

然而在 AT&T 的最新預測出爐之際，Netflix 去年第四季訂閱用戶超越 2 億人，而迪士尼的 Disney + 則是在推出 16 個月後突破 1 億用戶訂閱。