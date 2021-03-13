美官員：特斯拉允許用戶於公路測試Beta版FSD 政府未監控已構成風險

美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 正對特斯拉 (TSLA-US) 用戶於美國公路使用 Beta 版 FSD 自動駕駛系統有所疑慮，認為使用者操作狀況恐對駕駛和用路人構成潛在的風險並未受到監控，敦促政府制定更嚴格的法規。

NTSB 主席 Robert Sumwalt 於近期致國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的信中表示，特斯拉近期推出第 2 級 Beta 版全自駕系統，允許用戶於公路上測試該最新的自駕系統，且不需要太多通報與政府監督。儘管特斯拉具免責聲明，但 NHTSA 法規無法監督該款自駕系統，這對駕駛和其他用路人構成潛在風險，敦促 NHTSA 應頒布更嚴格的規則。

根據美國汽車工程師協會 (SAE) ，第 2 級是指具有某些自動功能，但要求駕駛保持專注並控制方向盤的車輛。目前最高級別為 5 級，即完全不需要駕駛干預的全自動駕駛車輛。

Sumwalt 認為，NHTSA 應審視特斯拉的 Autopilot 功能，以確定系統的操作限制、潛在濫用，以及在預期操作設計範圍 (ODD) 外的風險。

長期看多特斯拉的 Snow Bull Capital 執行長 Taylor Ogan 也表示，由政府制定明確規定，有益美國自駕車領域發展。

NTSB 負責車輛事故調查，釐成事故根本原因； NHTSA 則負責召回任何有缺陷或不安全的車輛、系統或零件，車輛安全、設計標準和回報也屬於 NHTSA 的職權範圍。

目前特斯拉電動車皆具備 Autopilot 功能，但僅限於輔助駕駛系統。特斯拉已推出 1 萬美元的全自動駕駛 (FSD) 擴充包，能在未來推出 FSD 系統後搶先使用。

此外，特斯拉還為部分客戶提供 FSD Beta 版的搶先體驗權，執行長馬斯克 (Elon Musk) 近期也大力鼓勵擁有 FSD 的用戶註冊 Beta 版授權。