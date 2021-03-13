歐洲疫情拉警報：德國爆發三波疫情、義大利計畫再鎖國

德國公衛機構負責人周五 (12 日) 警告，德國已經迎來第三波疫情。另一方面，隨著疫情惡化，有報導傳出義大利計畫再度下令全國封鎖，時間點可能在復活節週末。

羅伯特科赫傳染病研究所 (Robert Koch Institute for Infectious Diseases,RKI) 所長 Lothar Wieler 周五 (12 日) 警告，已有明確跡象顯示，德國的第三波疫情已經來臨。

RKI 周四 (11 日) 表示，過去 24 小時內新增確診達 14,356 例，創下近 2 周以來的單日最高紀錄，與前 1 周相比新增了 2444 例，疫情再度升高主要與變種病毒有關，新增病例當中有 46% 確認為感染英國變種病毒。

Wieler 表示，這種病毒不會消失，不過一旦我們擁有基本的群體免疫，我們就可以控制它。儘管對這項公衛危機感到擔憂，他仍對德國控制疫情的能力深具信心。

另一方面，義大利新聞社 ANSA 周五 (12 日) 引述消息人士稱，在和地方政府及當局對談後，德拉吉政府計劃自 3 月 15 日起實行更嚴厲的公衛措施，一直到至 4 月 6 日。

作為上述措施的一部分，預計在 4 月 3 日至 4 月 5 日的復活節週末期間，義大利全國地區都將被劃分為「紅色區域」。

為了控制疫情，義大利前總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 先前將各地疫情依嚴峻程度分為紅色、橘色及黃色三個區域。在最嚴重的紅色區域，民眾未經申請禁止出入城，酒吧和餐廳必須縮短營業時間，且體育、娛樂與文化等群聚活動全數遭到禁止。

根據約翰霍普金斯大學數據，義大利周四 (11 日) 新增確診數達到 25,649 例，為去年 11 月底以來最高。疫情爆發至今，該國累計確診已達 315 萬例，累計死亡超過 10 萬。