〈樂天純網銀展望〉先求穩再端出牛肉 力拚今年打造多元支付球場

迎戰純網銀，台灣各銀行的數位帳戶早就拉好戰線，比拚高利活存利率，作為獲客動能；然而，樂天國際銀行身為首家純網銀，開業之初被外界認為無太多亮點，其實，樂天銀行的訴求是先求安全穩定後，會再逐步端出牛肉，據了解，該行 4 月將推出支付等功能，今年也將力拚攜手樂天桃園棒球場打造多元支付球場，做為強化樂天生態圈的一塊重要拼圖。

一般的數位帳戶為搶攻小資族、提高市占率，都會祭出高利活存優惠，但是，目前全台超過 600 萬大關的數位帳戶開戶數中，扣除在不同銀行重複開戶者，真正使用數位帳戶的只有約 200 萬人，這些用戶大多「逐優惠而居」，對平台的忠誠度、黏著度相對不高。

台灣明明人手一支智慧型手機，但數位帳戶的開戶數卻仍有很大成長空間，銀行業者分析，台灣人考量是否使用數位帳戶、行動支付的因素中，安全性排名第一。樂天銀行雖然是純網銀的先行者，但在銀行界仍是新進者，穩定、安全是純網銀往前推進的首要條件，樂天希望以更穩健的金融信任，開發更多原生用戶。

雖然樂天銀行目前推出的線上開戶、轉帳、定存、貸款等服務，與一般銀行能提供的服務差異不大，但銀行開放之初，自然是從最基本功能開始慢慢布樁，再逐步開放，據了解，4 月將進一步推出支付、繳費、大額約定轉帳等功能，其中，大額約定轉帳一天可轉帳上限為 300 萬元，一個月無次數限制。

且目前樂天銀行正值開業蜜月期，只要一開戶，在快樂會員制度 (Happy Program) 中，就能直接體驗 VIP 等級，每月有各 8 次免費跨行轉帳與提款。倘若免費轉帳次數使用完也免驚，樂天銀行有個特別的功能，進行一般轉帳、提款，一次能累積 3 點樂天點數。舉例來說，假設進行一筆台幣 1000 元的跨行轉帳交易，被收取 10 元的交易手續費，但可獲得樂天點數 3 點。

而「樂天點數平台」便是樂天銀行牽起樂天生活圈的重要核心，樂天點數等同現金，1 點等於 1 元，透過金融交易累積的點數，會跟「樂天點數」平台同步，可以直接到有 800 萬商品的樂天市場、或樂天 KOBO 電子書城無痛使用，甚至連結帳的運費都可抵用，自然而然開始融入樂天生活圈。

不僅如此，由於樂天身為「台日混血」，台灣與日本樂天點數還可互通，未來若疫情過去、國門重開，赴日本旅遊時，只要到日本樂天特約商出示 APP 內的條碼，就能以累積的點數折抵消費，包括麥當勞、Family Mart、藥妝店、乃至許多燒肉、壽司、拉麵店都可見到日本樂天特約商店的足跡，這也將是台灣第一個跨境點數互通。

此外，帶著樂天銀行金融卡，就可以到日本任一個 ATM 提領日幣，雖然財金公司也早已經推出此服務，但是開通服務需要讀卡機或是臨櫃辦理，且提領日幣時也會被酌收手續費；而樂天銀行只要在 APP 上手指動一動就可申請開通服務，且提款的手續費也由樂天吸收，幫助民眾在日本旅遊消費更便利。

談到樂天生活圈，不可不提到樂天桃猿棒球隊，位於日本仙台的樂天金鷲主場 2019 年早已全面採用電子支付系統，這套經驗也將逐步複製到台灣桃園棒球場，據了解，樂天有意導入行動支付，力拚在今年的球季內，讓所有球迷有更提升的消費體驗。