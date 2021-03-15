【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國經濟數據 PPI(生產者物價指數) 年增率報 2.8%，上週五美債殖利率揚升至 1.642%，使得科技股的反彈受到壓抑，資金似乎轉至傳產，因此美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.07 至 0.9%，指標股蘋果跌 0.76%，美光、台積電 ADR 跌逾 1%。

2. 台股處在 5 日線 (約 16,004 點)、10 日線(約 15,990 點)、月線(約 16,091 點) 之上，盤中一度震盪翻黑，尾盤以上漲 75.62 點作收，漲幅 0.47%，收在 16,255.18 點，成交金額為 3,001.49 億元。三大法人合計買超 89.4 億元，外資買超 60.26 億元、投信買超 19.36 億元、自營商買超 9.78 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構不利於盤勢表現。

（2）、均線：短期支撐為 5 日線 (約 16,004 點) 附近，壓力為 2/22 前高 (約 16,579 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 向上，短線格局偏多。

4. 櫃買指數漲幅 0.37%，收在 196.04 點，同步加權指數小漲。支撐為月線 (約 192 點) 附近，壓力為前高 (約 200 點) 附近，KD 向下，短線震盪格局。

5. 觀盤重點：指數目前將挑戰上方空方缺口及前高壓力區，若能帶量突破封閉缺口，將有利盤勢轉強，在未能突破之前仍是汰弱留強的格局，相對大盤走勢弱勢股需汰弱，且持股比重仍不宜超過 5 成，一旦上述轉強將可增加持股比重，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

6. 亞洲石化廠歲修潮啟動，根據統計，光是遠東地區第 2 季就有 17 座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能高達 1,294 萬噸，預料將影響乙烯供應減少 120 萬噸。恐讓石化原料供給短缺更雪上加霜，第 2 季石化產品價格易漲難跌，國內石化族群如 1301 台塑、1326 台化、1305 華夏等營運可望續旺。

7. 代表散裝船運市場景氣的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI），近日漲至 1960 點，為去年的三倍多，且本季呈現淡季不淡，去年營運受影響較大的 5608 四維航、2637 慧洋 - KY、2606 裕民等業者，今年業績估計都將因需求回升而受惠。

8.8069 元太電子紙產品銷售旺，去年合併營收約 153.6 億元，攀上七年來高點，年增 12.9%，市場預估今年在高毛利的彩色電子紙出貨放量下，毛利率將有望持續拉升，且持續加碼擴充彩色電子紙模組產能之餘，也積極擴充電子材料產能，預期 2021 年營收、獲利可望持續攀峰。

9. 去年來驅動台灣電路板產業維持成長的兩大主軸，分別為 IC 載板以及 HDI 板，除了 IC 載板近年處在供不應求的狀況外，HDI 在多元應用帶動下，從去年旺季以來也一直非常搶手，今年上半年將維持滿載，相關個股如 3044 健鼎、2313 華通有利營運。

