〈台股盤中〉傳電權值股走弱 IC設計、中小型股聚人氣

受美股科技類股走勢弱勢影響，台股今 (15) 日台積電、鴻海同步走跌，壓抑族群表現，電子權值股一片綠油油，台塑四寶也表現疲弱，僅國泰金、富邦金等金融權值股站穩盤上，盤面中 IC 設計、LED 族群聚光，中小型個股持續補漲行情，大盤橫向震盪，預估今日成交量約 2700 億元。

電子權值股方面，台積電表現疲弱，跌幅超過 0.5%，鴻海處於平盤上下震盪，股王大立光下挫逾 1%，僅聯發科逆勢走強，小漲 0.3%。

IC 設計族群成盤面焦點，多檔個股亮燈漲停，包括安國、類比科、普誠、聯傑、九暘、揚智、富鼎、敦泰，金麗科、亞信也大漲逾 9%，佑華、矽創、沛亨、茂達、驊訊均長逾半根停板。

LED 族群獲資金追捧，鼎元飆漲 8%，惠特、光鋐漲逾半根停板，佰鴻大漲 4%，億光、富采、榮創、宏齊也都站穩盤上。

MOSFET 族群表現也相當強勢，富鼎強攻漲停，尼克森漲幅超過 4%，杰力、大中也有超過 2% 的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，中小型股持續補漲，顯示盤面仍有多方掌控，但權值股表現相對弱勢，指數上檔仍有壓力，估將維持月線附近震盪整理，短線可佈局中小型與非電族群。