中國1～2月城鎮固定資產投資年增35% 不如預期

週一 (15 日) 中國統計局公佈 1～2 月城鎮固定資產投資 4.5 兆人民幣，年增 35%，預期成長 40.9%。比 2019 年 1～2 月份成長 3.5%，兩年平均漲幅為 1.7%。其中，民間固定資產投資 2.6 兆人民幣，年增 36.4%。以月度比較來看，2 月份固定資產投資成長 2.43%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示 2 月份固定資產投資穩定成長，高技術產業和社會領域投資成長較快。



中國統計局指出以三大產業來看，第一產業投資 1037 億人民幣，年增 61.3%；第二產業投資 1.2 兆人民幣，年增 34.1%；第三產業投資 3.2 兆人民幣，年增 34.6%。

第二產業中，工業投資年增 34.1%。當中，採礦業投資年增 15.8%；製造業投資年增 37.3%；電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資年增 25.5%。

第三產業中，基礎設施投資年增 36.6%。其中，水利管理業投資年增 47.2%；公公共設施管理業投資年增 42.3%；道路運輸業投資年增 30.7%；鐵路運輸業投資年增 52.9%。

以中國各地區而言，東部地區投資年增 36.2%；中部地區投資年增 49.4%；西部地區投資年增 36.5%；東北地區投資年增 26.4%。

