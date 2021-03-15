〈台股盤前〉美債疑慮再起 資金輪動難脫震盪整理

美股上周五漲跌互見，道瓊續創歷史新高，但科技股為首的那指、費半重挫，法人預估，台股在下有撐、上有壓的情況下，資金估將持續在科技、傳產之間輪動、大盤短期仍面臨區間震盪走勢，後續觀察能否回補 2 月 26 日的向下跳空缺口。

台股上周五漲 75.62 點，收 16255.18 點，成交值縮至 2979.62 億元，三大法人同步買超 89.39 億元，其中外資買超 60.2 億元；投信買超 19.35 億元；自營商買超 9.77 億元。

不過，美債殖利率上周五升至 1.642%，創下去年 2 月以來的最高，扼殺科技股反彈，那指下挫，費半也跌逾 1%，不過，資金轉向金融及傳產類股，道瓊漲近 300 點，再創歷史新高，標普同步收紅。

市場消息方面，台積電 17 日將除息 2.5 元，外資最新報告認為，目前科技股評價偏高、經濟成長變數及半導體庫存調整，將是台積電拚火速填息的三變數，但長期來看，台積電營收持續穩定成長、展望仍佳，未來 1 年股價可望創新高。

而隨著各界樂觀預期比特幣將獲得更廣泛應用，比特幣 14 日衝破 6.1 萬美元，再創新高價，板卡廠微星、技嘉等可望受惠。