〈金管會備詢〉要求郁方補存4000元銀行曝光！銀行局爆出是彰銀

女星郁方日前到銀行存錢，但存完幾個小時後，行員卻致電郁方表示短收 4000 元要她補存，還說要調監視器，這讓她氣炸，金管會銀行局今 (15) 日表示此銀行是彰化銀行。

郁方 11 日晚間臉書發文表示，她將小孩的壓歲錢拿到銀行存，因為有各種鈔票、張數又多，她來不及數、擔心自己數得不夠正確，便請銀行男行員幫忙計算，對方先用機器數鈔，又用紙和筆計算，告訴她金額為 66200 元，她也就在存款憑條上面寫 66200 元，將錢存入後離開。

幾小時後，先是一名女行員打電話來，口氣很差地說錢算錯，少了 4000 元，銀行只收到 62200 元，要她去補，也指出銀行正在調監視器，這讓郁方瞬間火冒三丈，怒批「從來沒遇過這種銀行」。

立委曾銘宗針對此事質詢是哪家銀行？銀行局局長莊琇媛先回應「私下講」，但在曾銘宗表示，違反消費者權益，爆出來沒關係，莊琇媛才說，「是公股，彰化銀行。」黃天牧進一步補充，若有具體事實，該銀行要負責任。

曾銘宗直言，人家存完款後離開，櫃台才通知少 4000 元，這銀行亂七八糟、沒有個人保障，希望其他銀行不要發生這種情況。