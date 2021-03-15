近73%企業Q2開缺搶才 資訊、營建、金融需求最強

隨著國內疫情趨穩，多項經濟指標回升，人力銀行調查指出，越來越多企業樂觀或持平看待景氣，並預期業績上升，因而重新盤點人才缺口，有近 73% 企業規畫在今年第 2 季開出職缺，其中，三大徵才意願最高的分別是資訊科技業、營建不動產業及金融業。

台經院製造業景氣燈號睽違 10 年，由代表景氣持平的綠燈，轉為揚升的黃紅燈；主計總處也公布 1 月失業率 3.66%，創 12 個月新低。1111 人力銀行今 (15) 日公布調查指出，近 3 成企業對於第 2 季的景氣抱持著樂觀的看法，另有 58.8% 看法持平，而看壞景氣的企業則從去年同期的 43.1% 大幅下降到 11.6%。

企業對景氣復甦有感，對於營運表現也抱持正面態度，調查顯示，有 31.4% 的企業認為業績會優於去年同期，另外還有 56.5% 認為業績持平，只有 12.1% 的企業預估業績下滑。

企業重新盤點人才缺口，將近 73% 企業第 2 季規畫開出職缺，資訊科技業徵才意願最高，營建不動產業及金融業為主的工商業服務業也緊追在後。

1111 人力銀行發言人黃若薇分析，台灣是科技之島，資訊科技業在全球供應鏈中居關鍵地位，受惠 5G、AI 快速發展及轉單效應，去年電子業出口值年成長 17.9%，業績暢旺、產能擴充，緊接而來的就是大量的人才需求，讓資訊科技產業的人力缺口擴大。

營建業的部分，黃若薇進一步表示，房地產市場熱度從去年底開始增溫，今年 1-2 月六都合計買賣移轉棟數達 39581 棟，創 10 年來同期新高，年增 18%，顯示房地產剛性需求強勁，加上企業設廠的建案，讓營建業出現日薪翻倍都找不到人的窘境，缺工搶人成為工地現場天天上演的戲碼。