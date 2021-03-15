ARK每日追蹤：小幅減持台積電 大賣工具機龍頭CAT、小松製作所

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 12 日之個股進出明細。

買進 賣出 KSPILI PSTI IONS TSM TER DE TDOC CAT BLI KMTUY DDD NTDOY AONE ESLT

週五 (12 日) ARK 系列基金小幅減持台積電 ADR (TSM-US)，約賣出 5700 股，但大賣基建類股的卡特彼勒 (CAT-US) 約 2 萬股、日本工業巨頭小松製作所 (KMTUY-US) 1.2 萬股。

另外，ARK 系列基金仍在堅定增持遠程醫療公司 Teladoc (TDOC-US)、也加碼 Ionis 製藥約 8 萬股，耗資約 425 萬美元。