ARK每日追蹤：續砍台積電、FB 續加碼TDOC、TER

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 11 日之個股進出明細。

買進 賣出 KSPILI FB LC TSM SURF PSTI IONS REGN TDOC KMTUY TER DE DDD NTDOY ESLT AONE SKLZ

週四 (11 日) ARK 系列基金繼續減持台積電 ADR (TSM-US)、臉書 (FB-US) 等權值股，其中台積電減持約 6.8 萬股、臉書減持約 2.9 萬股。

另外，ARK 也繼續加碼醫藥概念股 TDOC、並且大幅加倉 3D 系統商 DDD 約 21.3 萬股、加倉泰瑞達藥廠 13.4 萬股。